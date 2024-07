Études économiques de l'OCDE : Indonésie 2010 comprend des chapitres consacrés aux thèmes suivants : assurer une croissance durable et solidaire, éliminer progressivement les subventions à l'énergie, relever le défi des infrastructures et renforcer l'efficacité des politiques sociales.



Selon ce rapport, l’économie de l’Indonésie a très bien résisté à la récente crise mondiale, grâce à des politiques de stabilisation appropriées et à une résistance économique et financière accrue. Néanmoins, plusieurs réformes institutionnelles et changements de politiques seront nécessaires pour faire face aux nombreux défis transversaux suivants : la décentralisation, les capacités au niveau local et une meilleure gouvernance économique.