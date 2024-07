Études économiques de l'OCDE : Indonésie 2008

La première étude (2008) que l’OCDE consacre à l’économie indonésienne examine la croissance du pays et les principaux défis qu’il lui faut relever, notamment l’amélioration du climat de l’investissement et du fonctionnement du marché du travail. Cette publication contient des StatLinks, c’est à dire des adresses Internet (URL) permettant d’accéder aux tableaux Excel pour les tableaux et graphiques présentés.