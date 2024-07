Les stages de l’OCDE sont conçus pour permettre à des étudiants aux profils variés de mettre leurs compétences et leur motivation au service de l’Organisation. Ils donnent aux candidats retenus la possibilité de travailler aux côtés de spécialistes des politiques publiques et d’améliorer leurs capacités analytiques et techniques dans un environnement international.

Le programme de stages est ouvert en continu. Les étudiants inscrits à un programme de diplôme entièrement accrédité (licence, master, doctorat) pendant toute la durée de leur stage peuvent postuler en ligne à tout moment de l’année.

L’OCDE propose des dispositions de travail flexibles et les stagiaires sélectionnés peuvent effectuer leur stage sur site, à distance ou de manière hybride, selon les besoins de leur équipe.