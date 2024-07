Commerce inclusif

Les échanges internationaux sont l’un des principaux moteurs de la croissance économique : les entreprises exportatrices dégagent de plus grands bénéfices, versent des salaires plus élevés, et connaissent un développement plus rapide que les autres. Ces avantages ne sont toutefois pas également répartis. Faire en sorte que les entreprises dirigées par des femmes, les populations autochtones et les autres groupes traditionnellement défavorisés puissent tirer parti des perspectives ouvertes par les échanges internationaux contribuera à une plus grande égalité sociétale et à une croissance économique plus forte.