Commerce et peuples autochtones

En mars 2024, l’OCDE a organisé des réunions avec des dirigeants autochtones et non autochtones d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et du Pacifique. Animés par deux Ambassadeurs auprès de l’OCDE, ils ont cherché à mieux comprendre les intérêts des Autochtones en matière d’échanges, en mettant l’accent sur trois domaines : la représentation des Autochtones dans les échanges ; les échanges et investissements intra-autochtones ; et la protection et la diffusion appropriée de la propriété intellectuelle autochtone.