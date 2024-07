Subventions et aides publiques

Les gouvernements soutiennent leur secteur de la pêche à travers un large éventail de mesures. Il peut par exemple s’agir de la gestion des stocks halieutiques et de la réglementation des activités de pêche ; du soutien des revenus des pêcheurs ; ou de subventions pour l’achat ou la modernisation des navires et des engins de pêche. Le soutien peut contribuer à la surexploitation des ressources halieutiques ou à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) s’il encourage la pêche dans des contextes où la gestion durable et le respect de la réglementation ne sont pas suffisamment assurés. Les gouvernements s’attachent à mieux concevoir et à mieux cibler les mesures mises en œuvre, afin de soutenir les revenus des pêcheurs sans pour autant encourager une pêche non durable.

L’estimation du soutien à la pêche et à l’aquaculture (ESPA) de l’OCDE mesure de manière cohérente et transparente le soutien apporté au secteur de la pêche dans 40 pays de l’OCDE et autres grandes économies halieutiques, qui représentaient conjointement 90 % de la production mondiale de la pêche de capture en volume au cours de la période 2018-20. L’ESPA et les travaux d’analyse qui lui sont associés permettent d’évaluer les répercussions que les mesures de soutien à la pêche exercent sur les stocks et les écosystèmes halieutiques.



Les données sont actualisées tous les deux ans et remontent jusqu’à 2009.