Soutien aux combustibles fossiles

Le coût budgétaire des mesures de soutien à la production et à la consommation de combustibles fossiles a fortement augmenté en 2022, les pays ayant eu du mal à amortir l’impact de la flambée des prix de l’énergie sur les ménages et les entreprises. Les données les plus récentes de l’OCDE et de l’AIE montrent que les coûts budgétaires et les coûts d’opportunité du soutien mondial aux combustibles fossiles ont presque doublé pour atteindre plus de 1 400 milliards USD en 2022, contre 769 milliards USD en 2021.

L’analyse montre également une reprise du soutien au charbon, qui a atteint 36.1 milliards USD en 2022. Bien qu’encore faible en termes absolus, le coût budgétaire du soutien mondial au charbon a augmenté de 60 % depuis 2013. En 2022, plusieurs pays ont mis en place de nouvelles mesures de soutien à la production et à la consommation de charbon pour faire face à la hausse des prix du pétrole et du gaz. Et ce, malgré les engagements pris de longue date par les grandes économies d’éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles et d’intensifier l’action face à l’urgence climatique.