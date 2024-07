Restrictions à l'exportation de matières premières critiques

Eu égard à la spécificité et à la concentration de la production de certaines matières premières, les dynamiques liées au pouvoir de marché peuvent entrer en jeu et être exploitées à des fins économiques ou non, par exemple à travers des restrictions frappant la production ou les échanges. Les matières premières servent, en règle générale, à produire d’autres biens, ce qui signifie qu’elles se situent en amont des chaînes d’approvisionnement nationales et internationales. Par conséquent, toute perturbation ou mesure affectant l’offre peut avoir d’importantes ramifications sur le plan systémique, qui pourront servir de prétexte à des interventions des pouvoirs publics, le plus souvent sous forme de subventions, ainsi qu’à l’imposition de restrictions aux exportations ou aux participations étrangères, dans le but de soutenir les secteurs d’activité nationaux en aval. Pourtant, l’analyse de ces dispositifs au regard de l’efficacité n’est pas concluante. Leur importance systémique fait aussi des matières premières la cible privilégiée des mesures de rétorsion économique et des rivalités politiques.