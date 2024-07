Financement pour le développement durable

L’OCDE a le mandat d’encourager le financement du développement durable par une diversité de sources publiques et privées. A cette fin, elle collecte et diffuse les données, analyse les flux financiers et les politiques publiques qui les affectent, et établit des cadres de mesure statistique. Sur ces bases, l'Organisation travaille avec les gouvernements et les acteurs privés pour favoriser l’adoption d’approches plus efficaces et plus solides.