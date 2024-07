Investissement au service du commerce et du développement économique

Les pays en développement tirent souvent moins de bénéfices de leur participation à l'économie mondiale que les pays à revenu élevé. Cela s'explique par le fait que nombre d'entre eux sont spécialisés dans la fabrication à forte intensité de main-d'œuvre et à faible technologie, ou dans l'extraction de ressources naturelles, et par l’insuffisance des liens des entreprises nationales avec les entreprises étrangères à plus forte intensité de capital. L'OCDE facilite le dialogue et le partage des connaissances avec les pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques afin de soutenir leur industrialisation durable et leur participation bénéfique aux marchés locaux, régionaux et mondiaux.