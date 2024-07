Perspectives mondiales du financement du développement durable 2019

Afin de faire face aux problèmes mondiaux les plus urgents et atteindre les Objectifs de développement durable, la communauté internationale a promis d’unir les forces d’un nombre sans précédent d’acteurs financiers : entreprises, gouvernements, organisations philanthropiques ou encore particuliers transférant de l’argent vers leur pays d’origine.

Pourtant le déficit en matière de financement du développement durable se creuse : alors que les besoins continuent d’augmenter, les ressources à la disposition des pays en développement restent limitées, voire régressent, comme en atteste la baisse de l’investissement direct étranger observée récemment. Il faut de nouveaux instruments financiers et de nouveaux modes d’interaction pour mobiliser les ressources qui font défaut. Or, malgré des avancées notables, nous ne parvenons pas à encore à cerner avec précision toutes les opportunités et tous les risques auxquels les acteurs de ce nouveau « marché » doivent se mesurer.

Ce rapport tire la sonnette d’alarme. Pour concrétiser les engagements du Programme 2030, et sortir des centaines de millions d’êtres humains de l’extrême pauvreté, la communauté internationale doit non seulement mobiliser de nouvelles ressources, mais également accroître la contribution des financements existants à un développement réellement durable. Première édition d’une nouvelle série, ce rapport propose des options innovantes pour améliorer la mesure des flux de financements, la qualité des politiques publiques et la coordination des acteurs afin de réaliser ces objectifs ambitieux.