Financement multilatéral du développement

Le système multilatéral de développement, qui englobe plus de 200 organisations et fonds, y compris la Banque mondiale et les agences onusiennes, joue un rôle de premier plan dans la coopération au développement. Avec son expertise, ses analyses et ses recommandations, l’OCDE, dont les membres comptent parmi les principaux acteurs de ce système, aide les organisations multilatérales à répondre aux défis du développement mondial.