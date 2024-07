Rapport 2008 du CAD sur l'aide multilatérale

L’aide multilatérale représente plus du tiers de l'aide publique au développement totale. L'ampleur de l'utilisation du système multilatéral reflète combien les donneurs considèrent ce canal de l’aide important. Néanmoins, une image plus claire du système multilatéral est nécessaire pour analyser ce canal, et ce premier rapport du Comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD) sur l’aide multilatérale tente de combler cette lacune. Ce rapport donne un aperçu de l’architecture de l’aide multilatérale, du financement des organisations multilatérales par les membres du CAD à leurs propres stratégies et politiques en matière d'aide multilatérale. Le rapport met en évidence les questions comme la fragmentation, l’efficacité des multilatéraux, les processus de réforme et les points de vue des pays partenaires.