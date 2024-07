Financement et investissement au niveau infranational

Les gouvernements infranationaux - États, gouvernements régionaux et locaux - sont des acteurs clés de notre société. Des données comparables sur les dépenses et les investissements infranationaux sont essentielles pour évaluer leur impact économique et leur capacité à remplir leur mandat.

Notre nuancier comprend des données sur les structures et les finances des gouvernements infranationaux dans les pays de l'OCDE et de l'UE, couvrant les dépenses, l'investissement, les recettes, le solde budgétaire et la dette. L'Observatoire mondial des finances et de l'investissement des collectivités territoriales (WOFI), dirigé conjointement par l'OCDE et CGLU, fournit des données et des analyses comparables sur la structure et le financement des collectivités territoriales dans 135 pays. Cette couverture s'étend à près de 90% de la surface du globe, 93% de la population mondiale et 94% du PIB mondial.