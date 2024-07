Financement infranational pour le climat

Compte tenu de l'urgence de la crise climatique, il est plus important que jamais d'améliorer notre compréhension du rôle financier des villes et des régions dans la transition, pour mesurer les progrès accomplis pour atteindre les engagements de l'Accord de Paris et d'autres objectifs climatiques. Il est également essentiel d'identifier les domaines dans lesquels des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que les régions et les villes alignent leurs dépenses, leurs investissements et leurs recettes sur leurs objectifs climatiques, et pour mobiliser des sources de financement additionnelles.