Investissements publics et infrastructures

Les actifs d'infrastructure, tels que les réseaux de transport, les services publics et les infrastructures sociales qui fournissent des services publics, sont complexes et à long terme. Ils nécessitent des structures financières et des engagements de la part des gouvernements, des promoteurs, des intermédiaires financiers et des parties prenantes qui comprennent les risques à court et à long terme et peuvent assurer la stabilité du développement et de la viabilité de l'infrastructure dans le temps. Pour que les pays puissent répondre aux besoins d'infrastructures pour le bien-être économique et social de la société et des communautés, il est essentiel de s'assurer que le financement et l'investissement peuvent provenir du secteur privé en plus des sources publiques.