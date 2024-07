Assurances

De nouveaux risques et défis apparaissent, liés au changement climatique, aux nouvelles technologies et à la mondialisation. Les travaux de l'OCDE sur l'assurance abordent ces questions, en aidant à développer des stratégies de gestion et d'assurance contre l'évolution des risques de catastrophe.

La collecte de données et le suivi continu des marchés de l'assurance - ainsi que l'engagement avec les parties prenantes - sont essentiels pour comprendre l'évolution des marchés de l'assurance et les opportunités et risques émergents, et pour élaborer des réponses politiques efficaces.

L'OCDE publie régulièrement des rapports de suivi et des statistiques sur l'assurance pour les juridictions membres et non membres de l'OCDE afin d'aider les gouvernements et le secteur à formuler des politiques. L'OCDE entretient également des relations avec le secteur et d'autres parties prenantes , ce qui lui permet de s'informer sur les dernières tendances et les risques qui affectent le secteur de l'assurance.