Les jeunes sont confrontés aux implications des transitions verte et numérique, à l'évolution démographique et aux perspectives économiques incertaines. Leur confiance dans le gouvernement est faible et ils se sentent de plus en plus seuls et isolés. Investir dans des approches pangouvernementales couvrant les compétences, les emplois de qualité, l'inclusion sociale, la santé mentale, et promouvoir leur participation et leur représentation significatives les aidera à passer à l'âge adulte et leur donnera les moyens d'affronter l'avenir avec confiance.