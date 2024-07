Emploi des jeunes et politiques sociales

Investir dans des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et dans des pratiques d'embauche équitables pour les jeunes est un investissement dans le bien-être futur des individus et des sociétés. Pour les individus, cela signifie une plus grande indépendance financière, le développement des compétences et la capacité de contribuer de manière significative à la société. Les sociétés, quant à elles, bénéficient d'une main-d'œuvre plus dynamique et plus diversifiée, ce qui favorise l'innovation et la croissance économique et atténue les inégalités sociales.

L'OCDE fournit des évaluations détaillées des compétences, de l'emploi et des politiques sociales dans une perspective internationale, et soutient les pays qui cherchent à réformer leurs politiques en faveur de la jeunesse et à améliorer la transition entre l'école et le monde du travail.