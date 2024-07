Protection des consommateurs de services financiers, éducation et inclusion financières

L'autonomisation et la protection des consommateurs de produits et services financiers dans leurs rapports quotidiens avec les questions financières sont essentielles pour favoriser leur bien-être financier et promouvoir des marchés financiers plus équitables et plus inclusifs.

L'OCDE mène des recherches, fournit des analyses des politiques et facilite la coopération internationale afin d'aider les décideurs politiques et les autres parties prenantes à élaborer des politiques efficaces en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers, d'éducation financière et d'inclusion financière.