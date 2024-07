Ce document, Évaluation des stratégies nationales pour la culture financière, propose une synthèse des approches et activités d'évaluation adoptées par 29 pays et économies membres du Réseau international pour l’éducation financière de l’OCDE (OCDE/INFE) et en tire des enseignements. Il fournit des directives sur la mise en œuvre de l'évaluation de leur stratégie nationale pour la culture financière, assorties d'exemples concrets recueillis à l'occasion d'une série d'entretiens et d'une enquête menée en 2019 et 2020. Ce rapport aborde également les raisons pour lesquelles il convient d'évaluer les stratégies nationales, les approches et méthodologies fondées sur de bonnes pratiques ainsi que les difficultés et avantages qui y sont associés, le financement des coûts de l'évaluation ainsi que les plans de communication au terme de l'évaluation