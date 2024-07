Les nouveaux investisseurs particuliers en France

Ce rapport se concentre sur les investisseurs particuliers qui ont acheté des produits financiers pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreux nouveaux investisseurs sont entrés sur le marché. Sur la base des résultats d’études quantitatives et qualitatives, le rapport analyse les caractéristiques, les préférences, les niveaux de culture financière (numérique), les attitudes et les comportements de ces nouveaux investisseurs. Les conclusions de ce rapport visent à soutenir le développement d’une stratégie d’éducation financière et de ressources d’éducation financière spécifiquement destinées aux nouveaux investisseurs.