Doter les gens des connaissances et des compétences financières nécessaires pour les aider à prendre des décisions éclairées et saines concernant leurs finances est essentiel pour soutenir leur bien-être financier. Les évolutions récentes, notamment la numérisation croissante et l'expansion des produits financiers durables, ont des répercussions sur les finances personnelles et soulignent la nécessité d'améliorer la culture financière afin d'aider les gens à prendre des décisions financières judicieuses. L'OCDE aide les pays à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des programmes d'éducation financière solides.