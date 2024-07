Protection des consommateurs de produits financiers

Les consommateurs de produits et de services financiers sont confrontés à un paysage financier complexe, en constante évolution, et comportant de nombreux risques mais également des opportunités. Il est donc essentiel que les décideurs politiques identifient les risques émergents, les surveillent et coopèrent sur les approches à adopter pour y faire face.

Le groupe de travail G20/OCDE sur la protection des consommateurs de produits et services financiers sert de forum aux décideurs politiques pour collecter des données et échanger des points de vue sur les risques et opportunités actuels et émergents auxquels sont confrontés les consommateurs, et ce dans le but de développer des normes et des orientations de politiques.

Les risques les plus importants découlant de la conduite des institutions financières sont les suivants : frais élevés et faibles rapports qualité-prix des produits et services financiers, informations et pratiques commerciales trompeuses, conseils financiers inappropriés et incapacité à évaluer si un produit est adapté à un consommateur particulier.

Les risques les plus importants liés aux caractéristiques et à la situation des consommateurs sont les suivants : le manque de culture financière, le surendettement - aggravé par l'inflation, les les variations de taux d'intérêt et les nouvelles formes de crédit – ainsi que le manque de compétences numériques.

Les risques les plus importants découlant de l'environnement opérationnel général sont l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, les escroqueries et les fraudes financières, les nouveaux modèles d'entreprise ainsi que l'innovation numérique.