Organisation et gouvernance des systèmes d'éducation et de compétences

La complexité des systèmes éducatifs modernes exige des systèmes de gouvernance inclusifs et adaptables. Avec un nombre croissant de parties prenantes impliquées dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de l'éducation, de nombreux systèmes évoluent vers une plus grande autonomie des écoles, parallèlement à l'utilisation de systèmes centraux d'évaluation et d'appréciation. Ces systèmes fournissent aux écoles les éléments nécessaires à la prise de décision et à l'amélioration, tout en incluant des mécanismes de responsabilité pour garantir le respect des règles de base et fournir des informations aux familles lorsqu'elles choisissent une école. Des processus de gouvernance efficaces et efficients sont importants pour parvenir à un meilleur alignement entre les différents niveaux d'autorités éducatives (centrales, régionales, locales), les écoles, les enseignants (par le biais d'organisations professionnelles et de syndicats) et les parents (par le biais de canaux informels et formels tels que les associations de parents), qui influencent tous la politique de l'éducation et la prestation de services.