Financement de l'éducation par les acteurs publics et privés

Les entreprises peuvent jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de l'EFP en proposant un apprentissage basé sur le travail, tel que l'apprentissage et les stages. L'intégration de l'enseignement en classe et de l'expérience professionnelle pratique permet de combler le fossé entre la théorie et l'application. L'intégration d'une formation axée sur la pratique dans les environnements de travail permet d'alléger le fardeau financier de la scolarité, car l'équipement est souvent coûteux et peut rapidement devenir obsolète. Les étudiants peuvent également apprendre auprès de collègues expérimentés sur le lieu de travail, ce qui permet de réduire le coût des enseignants dans les écoles. L'utilisation de l'apprentissage en milieu professionnel et, par conséquent, le degré de partage des coûts dans l'EFP varient d'un pays à l'autre.