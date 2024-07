Ressources scolaires

L'autonomie des écoles en matière d'utilisation des fonds leur donne la possibilité d'utiliser les ressources allouées pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque l'autonomie, la responsabilité et le soutien des établissements sont intelligemment combinés, ils peuvent avoir un impact positif sur l'enseignement et l'apprentissage. Mais l'effet de l'autonomie budgétaire des écoles sur les processus et les résultats nécessite un renforcement des structures de direction et de gestion des écoles, ainsi qu'un soutien pour les tâches techniques de budgétisation. Il est également lié à la taille de l'école et aux politiques relatives aux réseaux d'écoles. La mise en place de structures et d'un soutien permettant aux écoles de se regrouper et de partager leurs ressources peut contribuer à la réalisation d'économies d'échelle et à une utilisation plus efficace des fonds.