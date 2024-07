Utilisation et allocation des fonds publics pour l'éducation

Dans les écoles primaires et secondaires, une part importante des fonds du gouvernement central est transférée aux gouvernements locaux, en complément des revenus collectés localement. Un tel système décentralisé reposant sur des recettes locales présente des avantages, tels qu'une plus grande autonomie et une meilleure réactivité. Parfois, il conduit malheureusement à une inégalité des chances en matière d'éducation si l'on dépense moins pour les élèves dans certaines régions, ce que l'on peut constater dans les données infranationales. La conception de solutions de contournement par le biais de mesures qui allouent des fonds supplémentaires aux régions les plus nécessiteuses peut contribuer à rééquilibrer les dépenses.