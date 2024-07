Données intelligentes et technologie numérique dans l’enseignement : analyse de l’apprentissage, intelligence artificielle et au delà

La pandémie de Covid-19 a révélé comment les systèmes éducatifs ont géré les fermetures d'écoles et a modifié notre compréhension de l'éducation numérique.



En collaboration avec Harvard Global Education Innovation Initiative, HundrED, et le World Bank Group Education Global Practice, l'équipe a recueilli et rédigé des stories from countries around the world (en anglais) sur la manière dont leurs systèmes éducatifs s'adaptaient aux différents besoins des élèves et des enseignants pendant la crise du coronavirus.



Les récits visent à comprendre la capacité des systèmes éducatifs, des apprenants et des enseignants à utiliser la technologie et les ressources numériques pour l'apprentissage, l'enseignement et la gestion du système éducatif pendant la crise.