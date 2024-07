Perspectives de l'OCDE sur l'éducation numérique 2021

De quelle manière les technologies numériques, et en particulier les technologies intelligentes utilisant l’intelligence artificielle (IA), l'analyse des données de l'apprentissage, la robotique et autres, peuvent-elles transformer l'éducation ? Ce livre explore cette question. Il se concentre sur la manière dont les technologies intelligentes modifient actuellement l'enseignement en classe et la gestion des organisations et systèmes éducatifs. Cette publication plonge au cœur des usages bénéfiques des technologies intelligentes telles que la personnalisation de l’apprentissage, le soutien aux élèves ayant des besoins spécifiques et l’accréditation des diplômes en blockchain. Elle s’intéresse également aux défis et aux domaines de recherche futurs. Les résultats offrent des pistes aux enseignants, aux décideurs publics et aux institutions d’enseignement pour numériser l’éducation tout en optimisant l’équité et l’inclusion.