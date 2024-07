Il existe aujourd'hui un corpus diversifié et croissant de recherches sur l'éducation, étayé par des méthodologies de plus en plus solides. Cependant, la construction d'une base de connaissances solide nécessite encore des fondements théoriques plus solides, une meilleure autorégulation pour accroître la rigueur scientifique et des incitations (y compris, mais sans s'y limiter, le financement) pour renforcer les preuves par le biais de synthèses et de réplications. La production et l'utilisation de la recherche en éducation peuvent être plus étroitement liées grâce à une cartographie systématique des besoins des décideurs politiques et des praticiens et à la coproduction. Toutefois, la recherche "ciel bleu" reste importante pour explorer de nouvelles frontières.