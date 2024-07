Innovations en matière d'éducation et de compétences

Si la plupart des gens s'accordent à reconnaître l'importance des compétences en matière d'innovation, on en sait trop peu sur ce que cela signifie pour l'enseignement et l'évaluation au quotidien. La capacité de l'éducation à favoriser et à suivre les progrès est limitée par un manque de connaissances pratiques partagées sur la manière dont les compétences en matière d'innovation se matérialisent à différents stades de développement. Les systèmes éducatifs ont rarement mis en place des moyens de les entretenir de manière cohérente et de les évaluer de manière formelle. En collaboration avec des pays membres et non membres, l'OCDE développe des outils pour rendre ces compétences plus visibles et mesurables pour les enseignants, les étudiants et les décideurs politiques. Ces outils cherchent à englober les compétences en matière d'innovation et les connaissances spécialisées incluses dans le programme d'études.