The Global Teaching InSights (Pedagogiques au Monde) : Une étude vidéo de l'enseignement fournit un compte rendu détaillé des pratiques pédagogiques dans les salles de classe de huit pays et économies, en s'appuyant sur l'observation de vidéos de cours et de matériel pédagogique, l'analyse des questionnaires des enseignants et des élèves et la mesure des élèves. ' des résultats cognitifs et non cognitifs pour :



comprendre quels aspects de l'enseignement sont liés à l'apprentissage des élèves et à leurs résultats non cognitifs ;

observer et documenter la manière dont les enseignants des pays et économies participants enseignent ;

explorer comment diverses pratiques d'enseignement sont interdépendantes et comment les aspects contextuels de l'enseignement sont associés aux caractéristiques des élèves et des enseignants.