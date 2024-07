Financement et investissement pour les objectifs climatiques

Mesurer les progrès de l'alignement des financements avec l'Accord de Paris nécessite de développer des évaluations et des indicateurs pour les investissements dans l'économie réelle et le secteur financier. Ces évaluations et indicateurs peuvent aider à éclairer les décisions d'investissement et de financement, ainsi que les actions politiques pouvant contribuer à l'alignement climatique des financements.

Malgré une augmentation rapide des engagements financiers et d'entreprise, des préoccupations subsistent concernant la fragmentation, l'opacité et le greenwashing, ainsi que des preuves d'impacts limités sur l'économie réelle et de retards dans l'action climatique. Les évaluations et indicateurs d'alignement climatique doivent donc être basés sur des méthodologies et des données solides, et impliquer une coordination entre les décideurs politiques, les fournisseurs de méthodologies et de données, et les acteurs des marchés financiers.