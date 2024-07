Politiques publiques pour une conduite responsable des entreprises

Les gouvernements ont un rôle important à jouer en montrant l'exemple. Par exemple, les gouvernements sont les plus gros acheteurs de biens et de services. En moyenne, les marchés publics représentent environ 13 % du PIB dans les pays de l'OCDE et sont essentiels à la fourniture de services tels que les infrastructures, la santé et l'éducation. Les entreprises publiques, qui jouent un rôle important dans de nombreuses économies, appliquent de plus en plus les normes RBC. Les fonds propres, les emprunts, les subventions, les prêts, les garanties ou les assurances fournis par les pouvoirs publics peuvent également inciter les entreprises à adopter des pratiques commerciales plus responsables.

L'OCDE analyse les politiques et les pratiques visant à intégrer la conduite responsable des entreprises dans les activités commerciales des gouvernements et facilite l'échange d'expériences et de bonnes pratiques au sein des gouvernements et entre ces derniers.