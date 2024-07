Les points de contact nationaux pour la conduite responsable des entreprises

La promotion : Les PCN sont chargés de faire connaître les Principes directeurs et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et d'en favoriser l'adoption. Pour ce faire, ils gèrent des sites web et fournissent des traductions des normes et outils de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises dans les langues nationales, organisent des événements et des formations pour les entreprises et les autres parties prenantes, et développent du matériel promotionnel.



Mécanisme de réclamation : Toute personne ayant un intérêt légitime à signaler un manquement présumé aux Principes directeurs par une entreprise opérant dans ou à partir d'un pays adhérent peut déposer une plainte auprès du PCN approprié. Si le PCN décide que les questions méritent un examen plus approfondi, il s'efforcera de faciliter un accord entre les parties par le biais de la médiation. Dans tous les cas reçus, les PCN publient une déclaration publique, qui peut contenir des recommandations à l'intention de l'entreprise. Les PCN assurent généralement le suivi des accords et des recommandations.



Soutien aux politiques : Un environnement politique propice est essentiel à la conduite responsable des entreprises. Les gouvernements interviennent donc de plus en plus par le biais de politiques et de réglementations pour promouvoir la RBC, conformément aux principes énoncés dans la recommandation de l'OCDE sur le rôle des gouvernements dans la promotion de la RBC. Par exemple, 75 % des pays de l'OCDE ont adopté des lois sur la conduite responsable des entreprises, notamment des lois sur la divulgation, des interdictions de produits et de commerce et des lois sur le devoir de diligence obligatoire.



Les PCN peuvent soutenir les efforts politiques de leur gouvernement, par exemple en fournissant leur expertise, en menant des processus de consultation des parties prenantes ou en jouant un rôle dans la mise en œuvre des politiques.

Dans toutes ces fonctions, les PCN fonctionnent en réseau : ils coopèrent pour promouvoir les Principes directeurs et leurs actions de promotion se renforcent mutuellement. Ils coordonnent le traitement des griefs si nécessaire, par exemple lorsque les questions soulevées couvrent plusieurs pays. Le réseau des PCN se réunit régulièrement pour échanger des bonnes pratiques.