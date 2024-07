Aide publique au développement (APD)

Le CAD fait le suivi de l'APD en mesurant les efforts de chaque donateur dans le contexte plus large du financement du développement. L'OCDE veille à ce que les donateurs respectent l'objectif principal de l'APD, le développement économique et le bien-être des bénéficiaires de l'aide, et elle les aide à la diriger vers les pays et les communautés qui en ont besoin.