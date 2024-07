Éligibilité et conditions de l'APD

Les critères d'éligibilité de l'aide publique au développement (APD) reposent sur (i) l'éligibilité du pays, (ii) le degré de concessionnalité et (iii) la promotion du développement économique et du bien-être des pays en développement en tant qu'objectif principal. Le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE protège l'intégrité de l'APD et, à cet effet, s'efforce en permanence de clarifier les règles de notification dans certains secteurs afin d'assurer la plus grande cohérence possible entre les rapports des donateurs.