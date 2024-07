Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : République tchèque 2023

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. L'aide publique au développement de la République tchèque (Tchéquie), stable à 0,14 % du revenu national brut en moyenne depuis 2016, a bondi à 0,36 % en 2022, principalement en raison des coûts liés à l'accueil des réfugiés ukrainiens. La Tchéquie est reconnue pour son soutien aux droits de l'homme. Sa stratégie de long terme 2018-2030 garantit à la fois prévisibilité et flexibilité. Le rapport souligne son engagement auprès de l'Union européenne et de ses membres et identifie les moyens de renforcer l'apprentissage institutionnel. Alors que la coopération tchèque progresse vers les normes du CAD, cet examen fournit des recommandations pour renforcer sa structure institutionnelle, pour accélérer les progrès vers une action plus cohérente qui lutte explicitement contre pauvreté et/ou les inégalités, et pour construire de meilleurs partenariats.