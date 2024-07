Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Corée 2024

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations.

Quatorze ans après son adhésion au CAD en 2010, la Corée accroît rapidement son aide publique au développement (APD) et assume davantage de responsabilités à l’échelle mondiale. Comme en témoigne la révision de la loi-cadre opérée en 2020, la Corée adopte une approche plus cohérente à l’échelle de l’ensemble de l’administration afin de mettre en œuvre un budget plus conséquent. La cohérence entre les politiques nationales et internationales, étayée par la législation, peut encore être améliorée. Cet examen par les pairs formule un ensemble de recommandations destinées à aider la Corée à renforcer les partenariats stratégiques et le dialogue avec ses partenaires, et à utiliser l’examen de ses capacités institutionnelles à l’échelle de l’ensemble de l’administration et des évaluations pour déterminer à quels organismes d’exécution affecter en priorité les hausses d’APD. Il est recommandé à la Corée d’accroître le nombre de professionnels qualifiés chargés du développement dans l’ensemble de l’administration, de déléguer davantage de responsabilités aux bureaux pays et de faire preuve d’une plus grande appétence pour le risque afin d’étendre ses opérations avec le secteur privé.