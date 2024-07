Études économiques de l’OCDE : Corée 2022 (version abrégée)

Grâce à la qualité de sa gestion sanitaire et aux mesures prises pour soutenir l’activité, la Corée a pu sortir rapidement de la pandémie. La reprise devrait se poursuivre, sur fond de levée des restrictions adoptées pendant la pandémie concernant les services nécessitant de nombreux contacts, et bien que la guerre entre la Russie et l’Ukraine entraîne une hausse de l’inflation et mette au jour la nécessité d'accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement. Réduire la dépendance aux combustibles fossiles peut contribuer à stimuler la résilience, mais il est aussi nécessaire pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Il faut réduire la voilure des mesures de soutien budgétaire, qui devraient viser principalement à aider les citoyens et à soutenir la dynamique des entreprises plutôt qu’à assurer la survie de certaines d’entre elles. L’écart de productivité entre les petites entreprises et les grandes sociétés très productives se reflète dans le dualisme du marché du travail en termes de revenu, de qualité des emplois et de protection sociale. Les lacunes du filet de protection sociale suivent quasiment les mêmes lignes de faille, et une grande partie des personnes âgées ne perçoivent que des revenus de retraite très faibles. Ces inégalités provoquent une concurrence féroce entre les jeunes, hommes et femmes, pour entrer dans des universités prestigieuses et obtenir de bons postes, et ralentit l’entrée des jeunes sur le marché du travail et la fondation d’une famille, dans un contexte de taux de fécondité très bas.

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES : FILET DE PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DES JEUNES