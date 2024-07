Études économiques de l’OCDE : Corée 2020 (version abrégée)

La contraction de l’activité économique a été moins importante en Corée que dans d'autres pays de l’OCDE, grâce aux mesures rapides et efficaces prises par les autorités pour contenir la propagation de la COVID-19 ainsi qu’à l'ampleur du soutien public aux ménages et aux entreprises. Néanmoins, la pandémie a entraîné de fortes turbulences. Des incertitudes majeures pèsent sur les perspectives économiques mondiales et, partant, sur les perspectives des exportations, moteur incontournable de l’économie coréenne. La crise aura des effets durables sur certains secteurs économiques et nécessitera de ce fait d'importantes réallocations de ressources. L’impact de la pandémie de COVID-19 vient s’ajouter à des difficultés préexistantes, notamment le vieillissement rapide de la population et la faiblesse relative de la productivité dans certains pans de l’économie. La présente Étude, s’inspirant de la Stratégie de l’OCDE pour l'emploi, propose des mesures à même de favoriser la création d’emploi plus nombreux et de meilleure qualité, et de promouvoir une croissance plus inclusive. Elle montre également comment la poursuite de la transformation numérique pourra stimuler la croissance de la productivité, développer la compétitivité et accroître le bien-être.