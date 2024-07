Études économiques de l'OCDE : Corée 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique consacrée à la Corée aborde les principaux enjeux sur lesquels doit être axée l'action publique pour créer des conditions plus propices à l'innovation et à la croissance, à savoir la décentralisation du secteur public, la réforme des systèmes d'innovation et d'enseignement, la refonte du système de réglementation, ainsi que la réforme du secteur des entreprises et du secteur financier.