Évaluation et assurance qualité de l'éducation

Les systèmes éducatifs utilisent une série d'outils et d'indicateurs basés sur des données démographiques, administratives et contextuelles pour contrôler, évaluer et garantir la qualité. Les données sur les résultats de l'apprentissage des étudiants sont largement disponibles grâce aux évaluations nationales standardisées. Les analyses comparatives internationales, les examens spécifiques et les enquêtes longitudinales et auprès des parties prenantes sont également de plus en plus fréquents. La plupart des pays ont élaboré des cadres d'indicateurs nationaux complets et publient des statistiques et des indicateurs dans des publications annuelles.