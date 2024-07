Évaluation des enseignants

Les normes applicables aux enseignants décrivent ce qu'est un « bon » enseignement et comment il est démontré. Elles constituent un point de référence commun pour les enseignants et les évaluateurs qui établissent des attentes claires, encouragent un jugement cohérent et concentrent l'évaluation sur les aspects clés de l'enseignement qui comptent pour l'apprentissage. Des normes efficaces pour les enseignants sont alignées sur les objectifs d'apprentissage nationaux, élaborées dans le cadre d'une large consultation et fondées sur des preuves nationales et internationales des approches d'enseignement qui ont le plus grand impact sur l'apprentissage des élèves.