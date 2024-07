La collaboration professionnelle, une aide majeure pour les enseignants dans les établissements difficiles

Les enseignants se distinguent par leur travail dynamique et très diversifié. Ils ont souvent face à eux des élèves dont les besoins varient du fait de différences de niveau d’aptitude ou de styles d’apprentissage et qu’ils doivent aider par des commentaires personnalisés ou un soutien interpersonnel. La pandémie de COVID-19 a lancé de nouveaux défis : les enseignants ont dû innover pour communiquer avec leurs élèves, faciliter les processus d’apprentissage et suivre leur évolution sans être présent physiquement. Les interactions que les enseignants ont avec leurs élèves sont au coeur du processus d’enseignement et d’apprentissage, mais les relations et les interactions qu’ils ont avec leurs collègues constituent aussi une composante majeure de leur profession, que la pandémie a fortement ébranlée. La collaboration collégiale aide les enseignants à apprendre les uns des autres, à échanger leurs connaissances dans leur communauté professionnelle et, en fin de compte, à améliorer leurs cours et le soutien qu’ils peuvent apporter à leurs élèves.