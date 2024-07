Renforcer le bien-être du corps enseignant du primaire au deuxième cycle du secondaire

À l’heure où les systèmes d’éducation sont confrontés au monde de l’après COVID-19, nous ne devons pas perdre de vue l’importance du bien-être des enseignants. Avant la pandémie, les enseignants éprouvaient déjà des difficultés face à la charge de travail et au stress, comme le montre l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), l’une des premières initiatives internationales visant à mesurer le bien-être du corps enseignant. Néanmoins, les établissements et les enseignants disposent des outils nécessaires pour améliorer le bien-être et réduire le stress sur le lieu de travail.

Ce document a pour objectif de donner un aperçu des actions concrètes que les établissements et les systèmes d’éducation pourraient mettre en œuvre pour améliorer le bien-être et la satisfaction professionnelle des enseignants.