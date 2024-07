Apprentissage et développement professionnels des enseignants

Il est essentiel d'investir dans le développement du personnel pour améliorer la qualité du personnel enseignant et pour conserver le personnel efficace au fil du temps. L'adoption d'une approche d'apprentissage tout au long de la vie pour le développement des enseignants reconnaît la nature exigeante de l'enseignement et le fait que ces exigences peuvent évoluer au fil du temps. Offrir des opportunités et des incitations au développement professionnel tout au long de la carrière d'un enseignant permet au personnel de rafraîchir, de développer et d'élargir ses connaissances, ses compétences et ses pratiques. Cela peut englober toute une série d'activités : cours formels, séminaires, conférences et ateliers, formation en ligne, mentorat et supervision, ainsi qu'un apprentissage plus informel au sein du personnel par la réflexion, la résolution conjointe de problèmes, la mise en réseau et le partage de l'expertise et de l'expérience. Les avantages du développement professionnel dépendent toutefois de la qualité des programmes, du retour d'information et du suivi qu'ils offrent. Les données TALIS 2018 montrent que si la plupart des enseignants ont participé à au moins une activité de développement professionnel au cours de l'année précédant l'enquête, moins de la moitié d'entre eux ont pris part à une formation basée sur l'apprentissage par les pairs et la mise en réseau, bien que l'apprentissage collaboratif ait été identifié par les enseignants comme ayant le plus d'impact sur leur travail.