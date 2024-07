Leadership pédagogique et administratif

Les directeurs d'école qui sont en mesure d'impliquer le personnel, les parents et les élèves dans les décisions de l'école et qui ont une culture scolaire de collaboration et de partage des responsabilités sont plus susceptibles de faire état de niveaux plus élevés de leadership pédagogique. Ces résultats suggèrent une interconnexion entre une culture scolaire collégiale et un leadership engagé dans l'amélioration de l'enseignement et de l'engagement des enseignants.