Quel est le degré de décentralisation des systèmes d’éducation et son incidence pour les établissements d’enseignement ?

Le renforcement de l’autonomie des établissements d’enseignement est une mesure populaire, qui peut toutefois aussi s’avérer complexe et parfois même sujette à controverse. Nombre de systèmes d’éducation ont renforcé l’autonomie des établissements d’enseignement dans l’espoir de gagner en efficacité et de mieux répondre aux besoins locaux. Dans certains pays, toutefois, le renforcement de cette autonomie soumet les établissements d’enseignement et les acteurs locaux à une pression accrue. Pour porter ses fruits, le renforcement de l’autonomie des établissements d’enseignement doit se fonder sur un ensemble d’éléments clés : un cadre national solide et une vision stratégique claire ; des programmes de formation bien adaptés pour les chefs d’établissement et les enseignants ; de solides dispositifs de responsabilisation ; et l’instauration d’un climat de collaboration, tant entre les établissements d’enseignement qu’au sein de ceux-ci.